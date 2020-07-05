شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشتة للأرز والقطن لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات الفنية المتبعة التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي،نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول الأرز والقطن مراعاتها، خلال شهر يوليو لزيادة الإنتاج وخاصة طرق الرى والتسميد ومكافحة افات المحصول .

وتشمل توصيات محصول الأرز الآتي:

- ضرورة الاهتمام بالرى وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.

-التخلص من بقايا الحشائش أن وجدت.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصى بها.

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-متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.

- علاج ظاهرة الاحمرار والتى تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم فى الأرض الملحية.

توصيات محصول القطن

وتمثلت التوصيات فى آلات العناية بالرى وإحكامه مع تجنب التغريق والتعطيش، الاستمرار فى نقاوة الحشائش والنباتات الغريبة للمحافظة على نقاوة وجودة الصنف.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع فى زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.