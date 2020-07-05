شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 6 مدارس حصلت على الجودة قبل 2014 و30 منشآة اعتمدت حتى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد المدارس التى حصلت على الجودة والاعتماد قبل 2014، وصل إلى 6 مدارس فقط، ومنذ 2014، حتى 30 ديسمبر 2014، تم إضافة 30 مدرسة، إَضافة إلى 9 مدارس فى التعليم الفنى من 1 يناير 2019 حتى تاريخه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت ما تم إنجازه وإضافته فى الفترة من يونيو 2014 وحتى تاريخه، موضحة أن عدد الفصول التى تم بنائها من 1 يوليو 2014 68150 فصل دراسى لتقليل الكثافات الطلابية وجارى إنشاء 17296 فصل، إضافة إلى 14572 أعمال صيانة منذ 2014،2015.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ودخلت الخدمة التعليمية وجار تجهيز 3 مدارس أخرى ليصل الإجمالى إلى 18 مدرسة للمتفوقين فى المحافظات المختلفة

وأشارت إلى أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حيث تم إنهاء من تنفيذ عدد ( 45 ) مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل عدد ( 41 ) مدرسة وتم تشغيل 35 مدرسة في ۲۰۱۹/۲۰۱۸، كما تم تم تشغيل 6 مدارس في العام الدراسى الحالى وجاري تنفيذ 8 ، حيث تطبق عليها معايير الاستدامة الاقتصاد الأخضر ) ومستهدف فتح 13 ) مدرسة ياباني بمعدل 322 فصل بطاقة استيعابية ۱۲۸۸۰ طالب في العام الدراسى المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوسع فى إنشاء المدارس الدولية الحكومية (بواقع ۱۳ مدرسة دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل تطبق نوعين من المناهج في ثلالث مدارس الاول ( مدرستان في عام ۲۰۱4 حيث تطبق مناهج البكالوريا الدولية " IBO " هي : المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج ( تاريخ الانشاء.