شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست زوج "كيم كاردشيان" يعلن نيته الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ النجم العالمي كاني ويست، وزوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، العالم بقراره الترشح لرئاسة الجمهورية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الخبر الذي آثار الكثير من الجدل بمجرد إعلانه.

وقال "ويست" البالغ من العمر (43 عامًا) عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه قرر الترشح للسباق الرئاسي، حيث غرد قائلاً: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة"، مختتمًا تدوينته بهاشتاج # 2020VISION (رؤية 2020).

تويتة كاني ويست

يذكر أن كاني ويست اطلق مؤخرا كليب جديد على قناته بـ"يوتيوب" حمل اسم ،"Wash Us In The Blood" وشاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت، ويبدأ كليب "Wash Us In The Blood" الذي أخرجه آرثر جافا، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter" التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد مقتل جورج فلويد علي يد أحد رجال الشرطة .

ويتضمن الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة "Saint Pablo Tour"، إضافة إلي بعض المشاهد من "Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست، وكانت مفاجأة الكليب ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست وكيم كاردشيان.