شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة الكهرباء تمر بـ6 مراحل مراجعة للتأكد من صحتها وفقا للتعليمات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالالتزام بقواعد و ضوابط مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية والتى تمر بـ6 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن، خاصة مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء.

”الخليج 365” يرصد المراحل التى تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمراجعتها قبل إصدارها وعرضها على المشترك للتأكد من صحتها تفادى الأخطاء التى تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين، وفيما يلي مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية فى جميع شركات توزيع الكهرباء:

1- المرحلة الأولى هى تفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التى يتم التقاطها بواسطة شركة شعاع.

2- المرحلة الثانية إرسال القراءات التى تم تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

3- المرحلة الثالثة اعادة إرسال القراءات لغرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

Advertisements

4 - المرحلة الرابعة إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى و التأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

5- وفى المرحلة الخامسة يرسل مركز الإصدار القراءات لإدارة الحسابات بكل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء و بعد الإنتهاء من مراجعتها يتم طباعتها.

6 - المرحلة السادسة وهى المرحلة الأخيرة يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

الجدير بالذكر أن، برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ، كما أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

ويذكر أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء في جميع انحاء الجمهوريه اصبح اونلاين بواسطة الانترنت الموجود على هواتف قراء شركة شعاع لارسال القراءة مباشره لشركات توزيع الكهرباء ال9.