محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
تحمل المصحف وتبكي.. حنين حسام تنهار داخل قفص الاتهام
دفاع مودة الأدهم يطالب ببراءتها: التحريات مكتبية استقيت من مواقع التواصل
"صابرين" تطلب الخلع: "قاطع أهلي عشان 50 جنيه"
ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين بمنطقة جلبانة في شمال سيناء؟
أذابا جثتها بـ "البوتاس" وأحرقا عظامها.. اعترافات المتهمين بقتل الطفلة "فجر" بالطالبية
إحباط تهريب 13 ألف عبوة منشطات محظورة عبر ميناء الإسكندرية
النقض: إلغاء إعدام "فلتاؤوس" بقضية قتل رئيس دير أبومقار.. والتأييد لـ"أشعياء"
الأحراز 5 فيديوهات.. إحالة سما المصري للمحاكمة في قضية جديدة
النيابة تكشف التفاصيل الكاملة للتنمر على سوداني.. ورسالة خاصة للشباب
لماذا ألقي القبض على دينا مراجيح في المقطم؟
النقض: السجن المشدد 15 سنة لـ "أحمد دومة"في قضية أحداث مجلس الوزراء
حكم نهائي بتأييد السجن 15 سنة لطارق النهري و9 آخرين في أحداث مجلس الوزراء
رسميًا.. النيابة العامة تحقق مع المتهم بالتحرش بالفتيات بعد القبض عليه
ضحية جديدة لـ "طائرات الموت" في أبوالنمرس
بالصور- "خبز بالديدان والسوس".. إغلاق 10 مخابز بلدية في الشرقية
لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء.. غرامات مالية لـ ٦ شواطئ بالإسكندرية- صور
بدأت بفيديو مفبرك.. قصة حبس عامل لشقيقته 22 عامًا داخل غرفتها بالمنيا -صور
كانت هذه تفاصيل خبر حوادث الأسبوع| حنين حسام تنهار داخل القفص وعامل يحبس شقيقته 22 عامًا داخل غرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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