العلاوات الخاصة ومفاوضات سد النهضة أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي من أجل ضمان توفير احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، والتي أبرزت أيضا تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لتفنيد أكاذيب وادعاءات وكالة الأناضول التركية.

كما اهتمت الصحف بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بفتح باب الترشح السبت المقبل لمدة 8 أيام على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و 10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء و الأربعاء 11 و12 أغسطس.

وتابعت الصحف - كذلك - جلسات مفاوضات سد النهضة لليوم الثاني على التوالي، حيث واصل وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية من الدول الثلاث أمس المفاوضات الساعية إلى حل الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.

وفي الشأن الصحي، ركزت صحف القاهرة على الضوابط والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة الدواء بشأن تصدير الدواء المصري؛ بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلي.

اقتصاديا، نشرت الصحف قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وتناقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسي بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، من أجل ضمان توفير احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي لمواجهة أي تداعيات بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه - أيضا - بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها وكذلك إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، فضلا عن تصميم المخازن وفق أحدث النظم العالمية؛ بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول "إن الاجتماع تناول استعراض تطورات مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة".

وتحت عنوان (7 سنوات إنجازات في مصر تعادل ما تحقق على مدى 40 سنة) نقلت صحيفة (الأخبار) تقرير "أ ش أ" الذي فند ادعاءات الوكالة التركية، حيث سلط تقرير الوكالة المصرية الضوء على المشهد الراهن للبرلمان المصري الذي يضم في عضويته 568 عضوا منتخبا ممثلين لـ19 حزبا سياسيا، يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية ذات الآراء المتعددة والمتنوعة، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية المصرية تنعم بحريتها الكاملة في مزاولة عملها السياسي وتتنافس فيما بينها على طرح رؤاها.

وفي شأن مفاوضات سد النهضة، أبرزت صحيفة (الأخبار) مواصلة وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية من الدول الثلاث أمس المفاوضات الساعية إلى حل الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني، وذلك بعد اتفاق المشاركين في نهاية اجتماع أمس الأول على استكمال النقاش حول النقاط الخلافية العالقة بشأن إدارة وتشغيل السد وإلزامية بنود الاتفاقية المقترحة والتي سبق التوافق حولها وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية .

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات - التي تعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) - تستمر برعاية جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد.

وفي الشأن الصحي، نشرت صحيفة (الجمهورية) الضوابط والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة الدواء ضوابط لتصدير الدواء المصري؛ بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلية، حيث نقلت الصحيفة عن الدكتور على الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمي القول إن هيئة الدواء سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام بضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرية مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسيا للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.

اقتصاديا، أوردت صحيفة (الأخبار) قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، حيث نقلت عن الوزير قوله إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم آليه اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية أوضح أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول الشهر الجاري.

كما تابعت الصحف نبأ وفاة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب عن عمر ناهز 87 عاما، حيث أشارت الصحف إلى أن الراحل من مواليد أول يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985 ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب وتولي رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عام 2005 وحصل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.