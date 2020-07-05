شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يترشح عضو النواب الحالى فى الشيوخ دون مخالفة الدستور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية بحزب التجمع، إن النص الدستورى ينص على أنه لا يجوز الجمع بين عضويتى مجلسى النواب والشيوخ، مضيفا أن الصياغة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضويتى فالعبرة بالعضوية وليست بالترشح.

Advertisements

وأكد قنديل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على أن عضو مجلس النواب الحالى يحق له خوض انتخابات مجلس الشيوخ وأنه إذا نجح سار مطالبا بحسم اختياره بين المجلسين، مشيرا الى أن المدة البينية المتبقية لمجلس النواب أقل من 6 شهور، و بالتالى لا يجوز إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد ويظل المقعد شاغرا لحين إجراء الانتخابات العامة.

ولفت قنديل إلى أن مجلس الشيوخ لديها الكثير من الملفات المهمة وأنه كان من أهمها النظر فى التشريعات المكملة والخطة العامة، مشيرا الى أن دور مجلس الشيوخ الرئيسى أصبح دراسة وتقديم توصيات لمجلس النواب ورئيس الجمهورية واعتباره مسؤول عن مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح بدائل ، مضيفا أن مجلس الشيوخ هو مجلس استشارى أقرب الى مجلس تفكير.