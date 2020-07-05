شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: انتهاء معظم الكنترولات من تصحيح اللغة العربية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء معظم كنترولات الثانوية العامة من تصحيح وتقدير امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بشكل كامل مع مراجعة ورصد درجات المادة، موضحة أن المتبقى من كراسات إجابة ببعض لجان النظام والمراقبة ينتهى قريبا.

وأكدت المصادر، أنه بالنسبة لتصحيح مادة التربية الدينية من قبل معلمى اللغة العربية ومغادرة المعلمين مقار التصحيح، فإنه من المقرر أن يتم التقدير للمادة باعتبارها غير مضافة للمجموع باجتياز أو عدم اجتياز والطالب الذى تقدم ببوكليت مادة غير مضافة للمجموع يعتبر اجتاز المادة.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على مديرى المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع "التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء" اليوم الخميس 2 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذى فقد البوكليت الخاص بالمواد التى لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر فى قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر فى تسليمه بوكليت آخر.

جدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا الخميس الموافق 2 يوليو 2020 الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان فى مادتى مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية.