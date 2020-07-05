شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف المركبات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار صباح اليوم بجولة تفقدية إلى متحف المركبات الملكية ببولاق، للوقوف على مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم المتحف.

ويشهد متحف المركبات الملكية ببولاق عملية تطوير وترميم شاملة، وكان مشروع الترميم بدأ عام 2001 وتوقف لعدة مرات حتى استأنفت الأعمال فعليا فى عام 2017 حيث شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية.

وتشمل عمليات الترميم تجهيز قاعات العرض الخاصة به وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة.

كما تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئى لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية فى ذلك الوقت وخاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا ومصعد لذوى الاحتياجات الخاصة.

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وتم عمل سيناريو عرض جديد للمتحف ليعرض المركبات الملكية الفريدة التى يقطنها وغيرها من الإكسسوارات المتنوعة الخاصة بها، وذلك من خلال 5 قاعات للعرض أولها قاعة الهدية والتى ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة من أهمها العربة التى أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجينى إلى الخديوى إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس، ملحق بها قاعة للعرض المؤقت والمتغير.

أما القاعة الثانية فهى قاعة العرض المكشوف التى ستعرض أندر أنواع المركبات وهى عربة الآلى والنصف إلى وهى عربات يجرها الخيول ويتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة وكانت مشهورة فى تلك الوقت.

أما القاعة الثالثة والتى تعتبر القاعة الرئيسية للمتحف ستضم مجموعة من العربات التى كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزية والأعياد والمتنزهات وغيرها، إضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية. والقاعة الرابعة ستضم الملابس الخاصة بسائقى الخيول أما القاعة الخامسة فسيعرض بها مجموعة من الإكسسوارات الخاصة التى كانت تستخدم لتزيين الخيول مثل الحدوة واللجام والسرج وغيرها.

جدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ فى عهد الخديوى إسماعيل وتمت إضافة بعض التعديلات إليه فى عهد الملك فؤاد. ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء وأهم هذه العربات الآلى الكبرى.