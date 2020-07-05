شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان": بعض أملاك الأوقاف تؤجر بـ5 جنيهات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه قد حان الوقت ليتم استغلال أملاك هيئة الأوقاف الاستغلال الأمثل، موضحا أن أملاك الهيئة تُقدر بمئات المليارات وبالرغم من ذلك لا تُحقق منها أى استفادة، حيث يتم تأجيرها للمنتفعين بأسعار زهيدة تصل إلى 5 جنيهات فقط شهريا في بعض الأحيان.

وأوضح الفقى، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد حسمت مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، لافتا إلى أنه من أشد المؤيدين لهذا المشروع بقانون حيث ينص على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الوضع الحالي المستفيد الأكبر منه هو المُستغل، موضحا أن هناك إيجارات تصل إلى 5 جنيهات فقط فى الشهر، مؤكدا ضرورة استغلال الأملاك من جانب الحكومة، قائلا: "المصلحة العامة تقتضى استغلال الدولة لتلك الأملاك، فنصف أملاك مصر أوقاف وإصلاح زراعى وهيئة تنمية وتعمير زراعية".

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ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.