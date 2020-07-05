التموين: مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين أول بأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع والمنتجات الغذائية أول بأول وكذلك ايضا منتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن زيادة معدلات ضخ السلع والمنتجات فيما تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن ن مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى فروع الشركات . Advertisements وكانت وزارة التموين قد أعلنت زيادة طرح كميات الأسماك فى فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك البالغ عددها 26 فرعا بالقاهرة والجيزة، وطرحها بأسعار مخفضة بجانب توفير الأسماك أيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كميات تتراوح من 20 طنا إلى 25 طن أسماك يوميا، بجانب استمرار، خدمة طهى الأسماك "الشوى والقلى" بفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالقاهرة والجيزة، بهدف تلبية احتياجات المستهلك، وفى إطار العمل على تطوير أداء الخدمات بمنافذ الشركة، كما أن المخزون الاستراتيجى من الأسماك يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

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