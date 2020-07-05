شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تغيير آلية التفاوض بملف سد النهضة.. ونقدم نموذجًا قويًا للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه تم التوصل إلى تغيير آلية التفاوض بملف سد النهضة، بمعنى أن اللجنة الفنية والقانونيين الدوليين يستمعون لكل دولة على حدى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية: "نتحدث على آلية تعاون وتشغيل وليس على حصة مياه، ومصر لا تتفاوض على حصة المياه ولكن نقدم نموذجا قويا للتعاون".

وكان المهندس محمد السباعي، قال إن هناك بعض النقاط محل خلاف في الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، مشددا على أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع مائياً دون التأثير على حقوق مصر التاريخية.

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وأضاف: مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، فمياه نهر النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجودية.

واستكملت اليوم مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور المراقبيين الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.