شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: إتاحة الكثير من خدمات الشهر العقارى على الإنترنت والحصول عليها من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، إن وزارة العدل أتاحت حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت سهلت عليهم كثيراً، موضحاً أن الحصول على الخدمات أصبح من المنزل، ومن تلك الخدمات ترجمة عقود الزواج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن دفع الرسوم إلكترونياً أيضا، موضحاً أن تطبيق تلك الخدمات بدأ في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، وجار تطبيقها في العديد من المحافظات الأخرى تباعاً، مشيرا إلى أن تم إتاحة حزمة من الخدمات خاصة بالتوكيلات والإقرارات وهما 12 نوعا من التعاملات.

وأكمل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، أنه يمكن معرفة المكاتب الموجودة بالقرب من المنزل ومعرفة عدد الأشخاص المنتظرين داخل المكتب لقضاء طلبهم من خلال تطبيق على الإنترنت، كما سيكون هناك غرفة في خدمة وزارة العدل كما أن القيادة السياسية تدعم ذلك.

وعممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة جمال ياقوت، على المكاتب والمأموريات التابعة للشهر العقارى التوثيق، كتاب دوري رقم 211 لسنة 2020 الصادر من المستشار عمر مروان وزير العدل، الخاص باعتبار المدة التي توقف فيها العمل بالمكاتب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من الفترة 25 مارس وحتى 27 يونيو هي مدة وقف قانونية.