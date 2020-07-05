وزيرة التضامن: ندرس عمل فيلم تسجيلى عن "عم عاطف" أقدم شيال فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، بـ "عم عاطف" الذى يبلغ العمر 94 عاما، والمعروف إعلاميا " بأقدم شيال فى مصر"، والذى أجرى الخليج 365 حوارا معه للزميل محمد قاسم. وقالت الوزيرة عقب عرض الإعلامية إيمان الحصرى تقريرا عن إصراره فى العمل من أجل الإنفاق على أسرته، إن الوزارة تواصلت معه، وأنه وجد دعما من مجلس الوزراء، وأيضا من وزارة التضامن ووزارة التموين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما ينحاز لهذه الفئات، لافتة إلى أن عم عاطف صورة من جمهور وزارة التضامن.
وأضافت الوزيرة، خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج مساء DMC، أن الوزارة تدرس عمل فيلم تسجيلى عن حياة عم عاطف، وأيضا عن حياة مسنة، لافتة إلى أن الوزارة طورت معايير الجودة الخاصة بالمؤسسات؛ حيث تشرف الوزارة بشكل عام على 510 مؤسسة رعاية أيتام و47 مؤسسة كبار بلا مأوى و196 مؤسسة مسنين و78 مؤسسة لذوي للاعاقة، تتابعهم الوزارة وتدعمهم باستمرار.
وقالت إن الوزارة تطور الأنشطة في المؤسسات وتضع برامج تنمية لهم وتطور مهاراتهم، كما تهتم الوزارة بهم صحيا؛ حيث وضعت الوزارة إجراءات احترازية مشددة لدور الرعاية.
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إن هناك لجنة مشكلة لدراسة حقوق القطاع الخاص من العلاوات الخمس، وأن من ضمن الشروط هو أن يكون القطاع الخاص أقرها وسدد الاشتراكات، ومنتظم، لافتة إلى أن العلاقة بين هيئة التأمينات والعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى والعمالة غير المنتظمة جيدة خاصة بعد القانون الجديد.
وأضافت الوزيرة، خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء DMC"، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا لتسهيل شروط كفالة الأطفال للأسر الراغبة للكفالة، بجانب أيضا تكثيف الرقابة على مؤسسات الرعاية، وغلق ـى جمعية غير مهتمة برعاية الأطفال، كما أن هناك تعاون مع النائب العام، واتخاذ مواقف حاسمة تجاه أى شخص مقصر فى رعاية الأطفال لافتة إلى وجود 510 مؤسسة رعاية أيتام، و196 موسسة مسنين و 78 مؤسسة لذوى الإعاقة، كما تم فتح مجال للتطوع وللكبار لرصد أى مخالفات فى المؤسسات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخط الساخن رقم 150 يستقبل أى شكاوى، وانه خلال أزمة كورونا لم يصاب أى طفل، وتوفى 3 مسنين، لافتة إلى أن قطاع الرعاية يشهد اهتماما كبيرا من جانب الوزارة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال مداخلة مع الإعلامية لإيمان الحصرى عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن هناك خطة لاستثمار أموال أصحاب المعاشات، مثلما يحدث فى الدول الخارجية والتى تقوم عليها، مضيفة أن عدد المستفيدين من المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ نحو مليون 700 ألف مستفيد.
وتابعت، أنه سيتم صرف تعويض لأصحاب الحضانات والعاملين بها فى الفترة القادمة عن الـ3 أشهر جائحة كورونا، والرأى العام انقسم بين فتح الحضانات واستمرار غلقها، مضيفة أنه قدمنا دعما ماليا لآلاف الأسر التى يعولها مسنون وأرامل وأيتام وأخرى بها ذوى إعاقة.
وأوضحت، أن هناك لجنة فينة جارى اجتماعاتها يوميا لحل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين، بالإضافة إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها وأخرى دفعت، مؤكدة أن هناك تنسيقا مع الهيئات العامة والقطاع الخاص والعمالة غير منتظمة لحل مشكلة العلاوات الخمس.
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