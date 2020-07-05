شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يجدد رفضه للاعتداءات التركية المتكررة على بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس الوزراء العراقى الاعتداءات المتكررة التى تقوم بها القوات التركية منذ مدة باعتداءات تجاه الأراضي العراقية، مؤكدا رفضه هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين. وقال أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، فى بيان مساء اليوم السبت: "نطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".

وتابع البيان: "إن الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".

وأكمل البيان: "نحمّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه".

وأوضح البيان: "إن المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".