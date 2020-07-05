شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: رئيس الوزراء أصدر قرارا لتسهيل شروط كفالة الأطفال للأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك لجنة مشكلة لدراسة حقوق القطاع الخاص من العلاوات الخمس، وأن من ضمن الشروط هو أن يكون القطاع الخاص أقرها وسدد الاشتراكات، ومنتظم، لافتة إلى أن العلاقة بين هيئة التأمينات والعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى والعمالة غير المنتظمة جيدة خاصة بعد القانون الجديد.

وأضافت الوزيرة، خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء DMC"، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا لتسهيل شروط كفالة الأطفال للأسر الراغبة للكفالة، بجانب أيضا تكثيف الرقابة على مؤسسات الرعاية، وغلق ـى جمعية غير مهتمة برعاية الأطفال، كما أن هناك تعاون مع النائب العام، واتخاذ مواقف حاسمة تجاه أى شخص مقصر فى رعاية الأطفال لافتة إلى وجود 510 مؤسسة رعاية أيتام، و196 موسسة مسنين و 78 مؤسسة لذوى الإعاقة، كما تم فتح مجال للتطوع وللكبار لرصد أى مخالفات فى المؤسسات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخط الساخن رقم 150 يستقبل أى شكاوى، وانه خلال أزمة كورونا لم يصاب أى طفل، وتوفى 3 مسنين، لافتة إلى أن قطاع الرعاية يشهد اهتماما كبيرا من جانب الوزارة.

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