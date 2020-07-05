شكرا لقرائتكم خبر عن القرية الفرعونية بالجيزة تفتح أبوابها للزائرين بإجراءات احترازية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد فترة من التوقف في ظل جائحة فتحت القرية الفرعونية بمحافظة الجيزة، أبوابها أمام الجمهور من المصريين والأجانب، واضعة في اعتبارها الالتزام بقرارات مجلس الوزراءالمتعلقة بعودة العمل تدريجيا بنسبة الـ25% وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وقال مجدي الزيات، مديرعام القرية الفرعونية، في بيان صحفى، إن قرار الفتح التدريجي جاء إيمانا من القرية بضرورةعودة النشاط السياحى إلى سابق عهده، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم وتنظيف المكان وعدم السماح بالدخول بدون كمامة بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة ومنع الرافضين لتلك القرارات من الدخول.

فيما أوضحت راندا الشيخ، مديرعام العلاقات العامة بالقرية، أن القرية ملتزمة بتعليمات التباعد الاجتماعي، والوقوف أو الجلوس بالأماكن المخصصة لذلك والتي توضحها العلامات الإرشادية التي تم وضعها في كل مكان، بالإضافة لمنع التجمعات والتصافح.

وشددت على ضرورة الالتزام التام بقرارات التعقيم قبل الدخول، وارتداء الكمامة مدة التواجد في القرية، واعتمدت القرية عددًا من الضوابط، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وهي تعقيم المتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة، وتوفير أدوات وقاية شخصية «أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات» لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابيرالوقائية اللازم إتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

جدير بالذكر أن القرية الفرعونية أجرت تعديلا على مواعيد استقبال الزوار، حيث أصبحت من 9 صباحا وحتى 5 مساء طوال أيام الأسبوع.

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