شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: ارتفاع الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 429 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 429 حالة، بعد تسجيل المحافظة، السبت، 26 حالة جديدة من مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.
وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت وفاة 26 حالة مقابل تعافي 219 مصاباً حتى الآن.
وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة ،من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، والحفاظ على الأطفال في ظل ظهور حالتي إصابة لطفلين بمركز الخارجة.
وأكد المحافظ انتظام كل العاملين بالدواوين والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة، واستثناء بعض الفئات، وأنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، واستمرار الرش الوقائى لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
74,035
-
تعافي
20,103
-
وفيات
3,280
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الوادي الجديد: ارتفاع الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 429 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.