شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: ارتفاع الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 429 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى 429 حالة، بعد تسجيل المحافظة، السبت، 26 حالة جديدة من مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سجلت وفاة 26 حالة مقابل تعافي 219 مصاباً حتى الآن.

وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة ،من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، والحفاظ على الأطفال في ظل ظهور حالتي إصابة لطفلين بمركز الخارجة.

وأكد المحافظ انتظام كل العاملين بالدواوين والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة، واستثناء بعض الفئات، وأنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، واستمرار الرش الوقائى لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية.