شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: السيدة المصرية خط أحمر.. والتحرش خطر على تماسك المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة، أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تابعت مسألة تحرش أحد الطلاب بعدد من الفتيات، مؤكدة أن السيدة المصرية خط أحمر.

وأضافت حسونة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن التحرش بالفتيات خطر على تماسك المجتمع.

وطالبت النائبة بأن يتم تغيير العقلية التي تستهين بالبنت وكرامتها، ويجب أن يتم إعادة النظر في الإصلاح الثقافي للمجتمع، حتى يصبح مجتمعًا مستنيرًا وموضوعيًا، حتى لا نسمع بعد ذلك بحدوث قضايا تحرش فيما بعد.

وذكرت حسونة أنها تنتظر قرار النائب العام، ونتيجة التحقيقات في قضية تحرش طالب بعدد من الفتيات، ويجب إعلان عقوبة التحرش بوضوح لتحقيق الردع.

وأشارت النائبة إلى أنه يجب أن تتقدم الفتيات المتعرضات للتحرش ببلاغات إلى النيابة العامة، حتى تبدأ في التحرك قانونيا ضد المتحرش، موضحة أن الفتاة التي تتقدم ببلاغ تعمل على حماية غيرها من الفتيات وتعاقب المتحرش، وسوف تخدم غيرها من الأجيال القادمة من الفتيات.

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