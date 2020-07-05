شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: أردوغان يحاول خطف غنيمة في ليبيا بشكل سريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الأمنى العميد خالد عكاشة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تخطى الخط الأحمر الذي رسمته مصر في ليبيا، ويحاول أن ينقل ميليشيات ومرتزقة جلبها الأشهر الماضية إلى شكل من أشكال القوة النظامية في ليبيا، وهو ما حاول أن يقوم به في الأسابيع الماضية، ولكنه فشل في تخطى سرت.

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، على قناة «القاهرة والناس»: «ربما الخطوط الحمراء ليست من مصر فقط، ولكنه يواجه خطوط حمراء من موسكو، وتقييد أحمر من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت وافقت وسمحت للمستشاريين الأتراك في المنطقة الغربية من ليبيا، لكن أظن أن لديها تحفظ كبير في تواجد ميليشيات عسكرية في سرت الليبية».

وتابع: «أردوغان يحاول أن يسابق الزمن من أجل خطف غنيمة بشكل سريع، قبل أن يتشكل ويتوحد الموقف الدولى، باتجاه رفض تدخل تركيا في ليبيا، ويرى أن هناك فجوات في الموقف الدولى، واختلافات بين أمريكا وأوروبا، ويظن أن مصر لم تستعد لتنفيذ تهديداتها، وهو ظن سيخيبه الآمال، إذا حاول أن يجرب الجاهزية المصرية، وزيارته لقطر لطلب الدعم المالى».