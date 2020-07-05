شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة للا فضة تكشف قصتها مع «الشاب المتحرش»: تحدث معي مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة للا فضة، إنها كانت ستقع ضحية لـ«الشاب المتحرش» الذي أُثيرت قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الشاب تحدث معها مرتين.

وأضافت فضة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أنه تحدث معها في إحدى المرات عن الموسيقى، وهو المجال الذي تعمل به، لافتة إلى أنها لم تستمر في الحديث معه بعد ذلك.

وذكرت أن انتماء الشاب لجامعة مرموقة لا يعني أنه بعيد عن الشبهات، متوجهة بنصيحة للفتيات بعدم الخروج مع أي شاب لا تعرفه، حتى وإن كان هناك بينهما أصدقاء مشتركين.

كانت النيابة العامة، قد أعلنت السبت إجراء تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.