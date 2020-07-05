وزيرة التضامن: 60 مليار جنيه زيادة فى المعاشات فى العام المالى الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار الرئيس بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات جاء من أجل الحرص على أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن بلغ إجمالى الزيادة لأصحاب المعاشات هذا العام 60 مليار جنيه منهم 35 مليارا للعلاوات الخمس.

وأضافت الوزيرة خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء Dmc"،: يستفيد منهم 2.4 مليون مستفيد و25 مليارا للعلاوة الدورية، يستفيد منها كل أصحاب المعاشات.. والمستفيدين من المعاشات عددهم 10 ملايين وأنه بالحسابات كانت العلاوة الدورية قد لا تتعدى 10% نظرا لان التضخم لم يزيد عن ذلك ولكن تم صرفها بقيمة14%.

وتابعت الوزيرة قائلة: إنه جار إيضا دراسة المستحقين من القطاع الخاص للعلاوات الخمس وعلى رأسهم المؤسسات الصحفية وأن هناك لجنة لمتابعة ذلك".