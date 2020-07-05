شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: خلال 9 سنوات مدة مفاوضات سد النهضة لم يتم التطرق إلى حصص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن اجتماع مفاوضات سد النهضة اليوم كان على مدار 7 ساعات، موضحاً أن النقاط الخلافية واضحة للجميع، والجميع يعرفها من كثرة الحديث عنها، وكان هناك اجتماعات ثلاثية بخصوص النقاط الفنية والقانونية.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن التفاوض سيتم مرة أخري بشكل مكثف من منطلق السعي نحو تحقيق توافق بالنسبة للنقاط الخلافية، موضحاً أنه منذ 9 سنوات لن يتم التطرق إلى المحاصصة أو حصص المياه.

وأكمل متحدث وزارة الري أن الخلاف جاء في ملء السد وأيام الجفاف، وهناك جانب آخر بالنسبة لأمان السد، مشيراً إلى أن ما يثار حول كمية المياه غير صحيح لأن هناك تحديات بالنسبة لتوفير المياه، والحصة التى أصبحت لا تكفي الاحتياجات.

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وأكدت وزارة الرى والموارد المائية أنه لا يوجد توافق فى جولة مفاوضات سد النهضة حتى الآن، وأن الحوار حوله مستمر، وذلك وفق تصريحات تليفزيونية.

فيما تواصلت اليوم المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الأفريقي ومراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالإضافة لفريق خبراء الاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة الرى السودانية إنه في جلسة التفاوض استعراض وجهات نظر الدول الثلاث بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني و الفني وملاحظات كل طرف على ماقدمته الدولتين الآخرين.