شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: طفرة فى المعاشات الفترة المقبلة.. واستمرار التقدم لـ"تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال مداخلة مع الإعلامية لإيمان الحصرى عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن هناك خطة لاستثمار أموال أصحاب المعاشات، مثلما يحدث فى الدول الخارجية والتى تقوم عليها، مضيفة أن عدد المستفيدين من المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ نحو مليون 700 ألف مستفيد.
وتابعت، أنه سيتم صرف تعويض لأصحاب الحضانات والعاملين بها فى الفترة القادمة عن الـ3 أشهر جائحة كورونا، والرأى العام انقسم بين فتح الحضانات واستمرار غلقها، مضيفة أنه قدمنا دعما ماليا لآلاف الأسر التى يعولها مسنون وأرامل وأيتام وأخرى بها ذوى إعاقة.
وأوضحت، أن هناك لجنة فينة جارى اجتماعاتها يوميا لحل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين، بالإضافة إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها وأخرى دفعت، مؤكدة أن هناك تنسيقا مع الهيئات العامة والقطاع الخاص والعمالة غير منتظمة لحل مشكلة العلاوات الخمس.
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