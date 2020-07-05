شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مركز غوص بجنوب سيناء والبحر الاحمر معتمدة من السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلات اليخوت متعة مميزة فى المدن الساحلية المصرية، على متنها يمكنك قضاء يوم ممتع تمارس خلاله عدد من الأنشطة مثل الصيد والغوص والسنوركلينج والعوم وتناول وجبات بحرية.

وقبل القيام برحلة للغوص أو رحلة بحرية على متن يخت اسأل على شهادة السلامة الصحية، حيث منحت وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع الماضى شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل وفقا لاشتراطات السلامة الصحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء لعدد 20 مركزا للغوص و13 يختا و4 مراكز للانشطة البحرية.

وخلال يومين فقط حصل 12 مراكز للغوص و7 يخوت سفارى ومركزين للأنشطة البحرية على شهادة السلامة الصحية وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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وسوف تستمر لجان الفحص فى أعمال التفتيش تباعا على باقى المراكز واليخوت التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة. وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وأوضحت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلى المحافظات المعنية، قد أقرت استيفاء عدد من مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر.

ومن اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب وقوارب السفارى، العمل بنسبة إشغال 50% من اجمالى الطاقة الاستيعابية للقوارب السياحية، وقيام المنشآت بقياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو فى المركز وقبل التوجه إلى السقالات، والالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد فى وسائل النقل وعلى متن اليخت .

والالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة الأسطح على اليخوت والقوارب السياحية، وتشجيع الزائرين على إحضار إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفى حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام، والالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد للماء والخروج منه، والسماح لشخصين فقط بالتواجد بمنطقة النزول والخروج من الماء على سطح القارب "الطبلية" لتجنب الزحام.