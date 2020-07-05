شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. مولد 3 علماء حصلوا على جائزة نوبل فى الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 يوليو، شهد هذا اليوم، ميلاد 3 علماء ووفاة عالم، من الحاصلين على جائزة نوبل فى عدة مجالات مختلفة، هم:

(1) هربرت سبنسر جاسر:

عالم وظائف أعضاء أمريكي، ولد فى 5 يوليو 1888، عمل أثناء الحرب العالمية الأولى بأبحاث الحرب الكيماوية في الجامعة الأميركية، وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944، بالتعاون مع جوزيف إيرلنجر عالم أعضاء أمريكى أيضا، لأبحاثه التي أجراها أثناء عمله بجامعة واشنطن في سانت لويس عن جهود الفعل في الألياف العصبية.

(2) جون نورثروب:

عالم كيمياء حيوية أمريكي ولد في 5 يوليو 1891، ودرس وحصل على الدكتوراه في جامعة كولومبيا عام 1915، خلال الحرب العالمية الأولى عمل في قسم الكيمياء بالجيش الأمريكي وعمل على إنتاج الأسيتون والايتانول من خلال عملية التخمر، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1946 لأعماله على الانزيمات، وتوفى فى 27 مايو 1987.

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(3) جيرارت هوفت:

عالم في الفيزياء هولندى، وُلد فى 5 يوليو 1946 في مدينة دين هيلدر بهولندا، وحصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1999 في الفيزياء بالاشتراك مع عالم الفيزياء الأمريكي مارتينوس فيلتمان، لقيامهما " بتوضيح التركيب الكمومي للتآثر الضعيف، أو القوة النووية الضعيفة، وقد سمي أحد النيازك باسمه 9491 توفت تكريما له .

(4) ألبرشت كوسل:

طبيب ألماني، وُلد فى 16 سبتمبر 1853، حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1910 نظراً لأبحاثه في علم الأحياء الخلوي وخصوصاً في البروتينات والأحماض النووية، حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1910 لأبحاثه عن بيولوجيا الخلية، وخاصة ما تعلق منها بالبروتينات والأحماض النووية، كما اكتشف كوسل كلاً من الحمض الأميني الهيستيدين (1896) وحمض الثيميك والأغمتين (1910)، وتُوفى فى 5 يوليو 1927.