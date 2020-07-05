شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حتى سطح الأرض لبرج مخالف بمنطقة أرض الببسى بالعمرانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة الجيزة برج مخالف بمنطقة أرض الببسى بحى العمرانية، مكون من 12 طابق، وذلك ضمن حملات الإزالة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة جهودها لإزالة العقارات المخالفة حيث يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة فى ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأشار راشد، إلى أنه تم البدء فى إزالة 15 عقار مخالف بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة ومدينة الحوامدية، مضيفًا أن الأعمال شملت إزالة 10 عقارات مخالفة بمنطقة الإخلاص بحى الطالبية قد تم إزالتها إزالة جزئية وجارى إستكمال إزالتها حتى سطح الأرض مؤكداً أنه تم البدء فى إزالة برجين مخالفين البرج مكون من 12 دور بشارع عبد الصمد الجابرى وعبده خطاب بين ترعة السيسى والمنصورية بحى الهرم .

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وأشار المحافظ إلى أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بجوار محطة مياه الوراق عباره عن ارضى وسبعة أدوار تم إزالة أربعة أدوار وجارى استكمال باقى الإزالة .

كما تم ازالة عقار مخالف بشارع مستجد من شارع الرشاح المنيب بحى جنوب الجيزة وازاله عقار مخالف بمنطقه أرض البيبسى بحى العمرانية، كما تم استكمال إزالة برج مخالف مكون من 13 طابق بشارع الرشاح بمدينة الحوامدية .

وتابع المحافظ : تم إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحة 200 م بقرية العزيزية بمركز ومدينة البدرشين، كما تم إزالة 4 حالات تعدى على أراضى أملاك دولة بمساحة 212 متر بناحية قرية السعودية بمركز العياط .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزاله المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.

ويذكر ان محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية .