شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس: بدء امتحانات الفرق النهائية 7 يوليو ومنع التدخين نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن جداول امتحانات السنة النهائية لكل الأنظمة الموجودة بالكلية لعام 2020، "عربى - E - F - ساعات المعتمدة E - كين - التعليم المدمج".

وتبدأ امتحانات كلية التجارة بجامعة عين شمس، بدء من يوم الثلاثاء 7 يوليو، حيث تعقد الامتحانات على 4 فترات، وتبدأ الفترة الأولى من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا حيث تكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، والفترة الثانية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 1ظهرا، والفترة الثالثة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة الرابعة، والفترة الرابعة من الساعة 6 وحتى الساعة 7 مساء، وفق الجداول المعلنة .

وأكدت كلية التجارة بجامعة عين شمس، على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، والتى تتمثل فى مقدمتها ضرورة ارتداء الكمامة الواقية، وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب، وعدم التدخين داخل الحرم الجامعى نهائيا، والانصراف من الحرم فور الانتهاء من الامتحانات وعدم التجمعات، فضلا على التأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد مؤخرا جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التى سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات.