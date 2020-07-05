شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:14 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

ميعاد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 7:01

ميعاد صلاة العشاء 8:33

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:13 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:43

توقيت صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:42 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:07

توقيت صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:32 م

ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:31 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:11 ص

توقيت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:12 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:27 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

توقيت صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:11 ص

توقيت صلاة الظهر 12:25 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 7:10 م

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ميعاد صلاة العشاء 8:29 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

موعد صلاة المغرب 7:18 م

توقيت صلاة العشاء 8:39 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:32 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

ميعاد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:12 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:01

توقيت صلاة الظهر 11:44 م

ميعاد صلاة العصر 3:19 م

موعد صلاة المغرب 6:46

موعد صلاة العشاء 8:16 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:03 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

توقيت صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:27 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 4:17 م

توقيت صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:22

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:27 م

توقيت صلاة المغرب 6:52 م

مواقيت صلاة العشاء 8:23 م