منظمو الرحلات الأوكرانيين: تزايد الطلب على زيارة مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.

وبحسب ببان اليوم، حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، وجيڤارا جافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل أول وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، وإسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.

وأشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا، بالإجراءات الاحترازية وبضوابط السلامة الصحية المطبقة على أرض الواقع والتي لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، والتي من بينها أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق.

من ناحيتها، ردت شلبي على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج، وعن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها الحكومة.

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وخلال اللقاء، اقترح منظمو الرحلات الأوكرانيين عودة تشغيل منطقة ألعاب الأطفال "Kids Area"، وعودة الكيدز انيميشن "Kids Animation" بالفنادق، لتشجيع الأسر الأوكرانية التي لديها أطفال بصورة أكبر على زيارة المحافظات السياحية الساحلية، مؤكدين تزايد الطلب من قبل المواطنين الأوكرانيين على زيارة مصر، ورغبتهم الشديدة في الاستمتاع بجوها الساحر وشمسها الدافئة.

وأشارت شلبي، إلى أهمية أن ينقل السائحون تجربتهم الشخصية، ما يعزز إقبال السائحين على القدوم إلى منتجعاتنا الرائعة.

ومن ناحيتها، أوضحت المهندسة إيناس سمير، أن محافظة جنوب سيناء تعمل على توفير كافه سبل الراحة للسائحين ومتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية، مضيفة أن منظمي الرحلات والسائحين هم القوى الناعمة التي نعتمد عليها لدعم مجهودات الحكومة المصرية وذلك من خلال ما يقومون بنشره من صور وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم.

وأشارت سمي، إلى أن تعليقاتهم باستمتاعهم بزيارة شرم الشيخ من جو رائع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المحافظات السياحية الساحلية سيشجع السائحين حول العالم للقدوم إلى هذه المدينة الساحرة.

وفي سياق متصل التقت غادة شلبي، خلال تواجدها بمدينة شرم الشيخ بعدد من السائحين الأوكرانيين الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر، من بينهم زوجان واللذان أشارا إلى أن هذه هي المرة الأربعين التي يزورون فيها مصر، مؤكدين أنهما حرصا على زيارتها في أول فوج سياحي يأتي إليها بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها للاستمتاع بالأماكن السياحية الموجودة بها، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، مؤكدين انهم سينقلون ما شاهدوه من تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بمصر عند عودتهم لبلدهم.