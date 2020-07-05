يستغرق ساعتين و45 دقيقة.. اليوم خسوف شبه ظلي للقمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



يشهد العالم اليوم الأحد 5 يوليو، خسوفًا شبه ظلي للقمر.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه خلال هذا الخسوف شبه الظلي لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، لكنه لن يشاهد في مصر.

وأوضح المعهد في بيان، أن هذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (معظم جنوب وغرب قارة أوروبا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الشمالي الشرقي منها – معظم أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – معظم بولينيزيا– نيوزيلندا– المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية).

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وأضاف أن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته تستغرق مدة قدرها ساعتان وخمس وأربعين دقيقة تقريباً، حيث تكون بداية الخسوف في الساعة 5.7 دقائق صباحاً وتكون نهايته في الساعة 7.52 دقيقة صباحاً، أما ذروته (وسطه) التي تحجب فيها منطقة شبه ظل الأرض 35% تقريباً من قرص القمر فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1441هـ .في الساعة 6.30 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي.

وأشار المعهد، إلى أنه لايمكن رؤية هذا الخسوف شبه الظلي للقمر في القاهرة لأن القمر يكون تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف.

وأوضح المعهد، أن ظاهرة الخسوف القمري، تفيد باحثي المعهد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

وأعلن المعهد، ترحيبه، بهواة الفلك والمواطنين بزيارة مقرة الرئيسي في حلوان أو مرصد القطامية الفلكي للاستمتاع بمزيد من المعلومات الفلكية. ومزيد من التفاصيل على موقع المعهد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.