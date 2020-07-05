​لوبا الحلو تهدي مقتنيات عائلتها إلى المركز القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أهدت الفنانة لوبا الحلو، 3 بدل ونظارة للراحلة محاسن الحلو، مع بدلتين وكورباج للراحل محمد الحلو، إلى متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
ووعدت لوبا الحلو بإهداء المركز مجموعة أخرى من مقتنيات عائلة الحلو خلال الفترة المقبلة، دعمًا للمشروع الطموح الجاري تنفيذه حاليًا، لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي.
حيث يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، جناحًا داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.
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