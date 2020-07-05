ضحية جديدة لـ"طائرات الموت" في أبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طالب مصرعه، أمس السبت؛ إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمركز أبوالنمرس جنوب الجيزة. بلاغ تلقاه العقيد محمد نشأت مأمور مركز شرطة أبوالنمرس، من إدارة شرطة النجدة بمصرع فتى في العقد الثاني من العمر بقرية شبرامنت. التحريات الأولية أفادت بأنه أثناء لهو الطالب بطائرة ورقية أعلى سطح مسكنه، اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بشدة ارتطام رأسه بالأرض. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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