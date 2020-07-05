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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريقة تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالنسبة لنظام القوائم والفردي، والشروط الواجب توافرها لقبول طلب الترشح.
وألزمت الهيئة في قرارها - حصل الخليج 365 على نسخة منه - بضرورة تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، إضافة إلى ملء إقرار معد سلفا من الهيئة بعدم صدور أي أحكام عليه مخلة بالشرف أو غش أو تدليس.
وتبدأ اللجان التابعة للهيئة في المحاكم الإبتدائية في تلقي طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو من التاسعة مساء حتى الخامسة مساء، فيما عدا آخر يوم تنتهي في الثالثة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر نموذجي السيرة الذاتية والإقرار لمرشحي انتخابات "الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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