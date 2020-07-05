شكرا لقرائتكم خبر عن «حر ورطوبة وشبورة».. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الـ3 أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد طقسا حارا شمالاً شديد الحرارة جنوباً.

وعن طقس الأحد، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على جنوب الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى (83 – 36)، السواحل الشمالية (86– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «37 – 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «41- 27»، الأقصر «41– 27»، أسوان «42 – 28».

ويسود الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 24»، الوجه البحرى «37 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 29»، شمال الصعيد «39 – 25»، جنوب الصعيد «41 – 28» درجة مئوية.

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ويسود الثلاثاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «38 – 24»، الوجه البحرى «38 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «33 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «40 – 29»، شمال الصعيد «40 – 27»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.