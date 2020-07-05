شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير «عزل فوه» و4 من أفراد الطاقم الطبي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الدكتور أحمد فهمي أبوالنصر، مدير قسم العزل في مستشفى التأمين الصحي بمركز فوه بكفر الشيخ، بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد «أبوالنصر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إصابة 4 من أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال: «يوم الثلاثاء الماضي أخذت مسحة لشعوري بألم شديد في الحلق، وظهرت النتيجة مؤخرا وهي إيجابية إصابتي بالفيروس والحمد لله».

وتوجه «أبوالنصر» إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لعمل أشعة مقطعية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ.

وتبين إصابته بالتهابات بالصدر، مشيرًا إلى تأكد إصابة عامل آخر بقسم العزل، بفيروس «كورونا»، فضلًا عن وجود 3 حالات أخرى من بين أفراد الطاقم الطبي.

وأشار «أبوالنصر» إلى شفاء 5 حالات كانت مصابة ضمن أفراد الطاقم الطبي بالمستشفي، متوجهًا بالشكر إلى مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

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