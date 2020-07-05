شكرا لقرائتكم خبر عن «لما بنتي قالت لي منمتش».. مراد مكرم يبدي قلقه بعد «شهادات التحرش والاغتصاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفنان مراد مكرم عن قلقه على مستقبل ابنته، بعد شهادات التحرش والاغتصاب التي قدمتها فتيات ضد شاب متهم بالتعدي جنسيًا على 100 فتاة، ونصح الآباء بضرورة الحفاظ على بناتهم، مشيرًا إلى أنه أب لفتاة تبلغ 15 سنة.

ودعا «مكرم»، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الآباء إلى ضرورة التعرف والتحقق من أصدقاء بناتهم، والأماكن التي يذهبن إليها قبل الخروج من المنزل كوسيلة لحمايتهن.

وقال «مكرم»: «لما بنتي قالتلي على موضوع المتحرش، أنا منمتش وقاعد بقرأ في الموضوع ودراسات على النت وبتكلم معاكوا وبسمع من كل الناس، وملخصي التالي: بنتك أمانة في رقبتك ليوم مماتك، حتى بعد ما تتجوز، أنت أبوها وسندها وضهرها».

أضاف: «وأنت يا أم نفس الشئ، أنت الحضن والحنان والاحتواء، أوعوا حاجة تبعدكم عن بناتكم، ولا شغل ولا فلوس ولا سفر؟، إقبلها زي ما هي أعمل كل ما في وسعك أن ثقتها في نفسها تبقى في السماء، ده خط الدفاع الأول».

تابع: «لو غلطت ترجع لكم أنتم مش أي حد تاني، أنتم أولى بمشاكلها، ولا صاحبة ولا صاحب ولا قريب ولا بعيد، فهموها أنكم هتجيبولها حقها الأول وبعدين تبقوا تتحاسبوا على الغلط، ووقت الجد هي ومصلحتها نمرة واحد، وفهموا بناتكم اللي بيحصل في الدنيا من غير تخويف، علشان ما تتعقدش ويأثر على حياتها بعد الجواز، مافيش حاجه اسمها اروح لولد في البيت وعادي دول أصحاب».

مضى قائلًا: «ربوا ولادكم، ربنا هيحاسبك على الولد اللي سبته يتعلم الأخلاق من النت والأصدقاء، حتي لو أنت ماتربيتش وأهلك رموك في الشارع، خلي ولادك أحسن منك بالتربية أولا ثم فهمه الدين صح، علمه إزاي يفرق بين الحلو والقبيح، علموا يطبق ده على كل حاجه بيسمعها وبيشوفها وبيعملها، عمره ما هيمشي ورا فتاوي شاذة وأخيرا وليس آخرا، علمه أن السرقه حرام، سرقة المال والنظر والعرض، علمه أن مد إيده أو لسانه على حاجة أو حد مش بتاعه حرام وقبح».

في السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، دعم المجلس الكامل للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب، وقالت «مرسي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»: «نتحرك الآن مع مكتب النائب العام، وسنقوم غدًا بالتقدم ببلاغ رسمي ضد هذا الشاب».

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وأضافت: «لو البنات متقدمتش ببلاغ إحنا هنتقدم بيه. أطالب الجهات القانونية بأن يكون هناك سرية للمعلومات، لتشجيع الفتيات على التقدم ببلاغات ضد هذا الشباب. إحنا واقفين معاهم، وهنقدم كل المساندة القانونية لهن».