شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعشية ذكرى وفاة بابا الإسكندرية الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعشية وفاة البابا ثاؤذورس البطريرك الثالث والثلاثين، من جانبه روى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة بعضًا من سيرته فقال: "كان عالمًا حافظًا لكتب الكنيسة، وبعد أيام أثار عليه عدو الخير وتم نفيه، ولكن تقدم أهل الإسكندرية إلى الوالي وطلبوا منه أن يأمر بإعادة راعيهم الشرعي وطرد فاكيوس الدخيل".

واستكمل: "غير أنه لما كان الملك موافقًا على معتقد فاكيوس غير الصحيح فكتب إلى نائبه في الإسكندرية يقول: إذا اتفق معنا البطريرك ثاؤدسيوس في الإيمان فتضاف إليه مع البطريركية الولاية على الإسكندرية وإذ لم يوافق يخرج من المدينة، فلما سمع البطريرك هذا القول خرج من المدينة ومضى إلى الصعيد".

وتابع: "ثم استدعاه الملك إلى القسطنطينية وأخذ يتملقه لكي يوافق على معتقد مجمع خلقيدونية، وإذ لم يوافقه نفاه إلى صعيد مصر". وأضاف: "فكتب إلى الشعب رسالة يثبتهم على الإيمان المستقيم ويحذرهم من خداع ذلك المخالف، وأقام في المنفي 28 سنة في صعيد مصر و4 سنين في مدينة الإسكندرية، وأمضى في البطريركية 31 سنة وقد وضع هذا البابا ميامر وتعاليم كثيرة".