شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة دولية تقل 2907 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، وصول 16 رحلات طيران دولية، على متنهم 2907 راكبا قادمين من السعودية والكويت ولندن وفرنسا والبحرين والإمارات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المطار استقبل 7 رحلات دولية لمصر للطيران من لندن وباريس والبحرين والسعودية والإمارات، وعلى متنهم 1491 راكبا، كما استقبلت صالات المطار 3 رحلات قادمة من السعودية وعلى متنهم 203 راكبا، و4 رحلات تقل 880 راكباً، ورحلة قادمة من الكويت عليها 159 راكبا، ورحلة قادمة من السعودية وعليها 174 راكبا.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.