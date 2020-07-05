شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لكهنة الإسكندرية: الله لم يعطينا روح الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، لقاءً مساء اليوم، عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت مع كهنة ثلاثة من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهى قطاعات غرب وشرق ووسط.

وفى بداية اللقاء، ألقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، كلٌ كلمة روحية مناسبة.

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ثم ألقى قداسة البابا كلمة بعنوان "الله لم يعطينا روح ألفشل" ثم دارت مناقشة بين الحضور وأجاب قداسة البابا على أسئلتهم.

كان قداسة البابا قد عقد لقاءً مماثلًا مع كهنة قطاع المنتزه بالإسكندرية يوم الأربعاء الماضي.