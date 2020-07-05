شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 2.6 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدى بـ"تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وصل حاليا 2.6 مليون أسرة بما يعادل حوالى 15.3 مليون مواطن، لافتة إلى دخول 411 ألف أسرة جديدة خلال الأشهر الماضية رغم أن المخطط كان 100 ألف أسرة فقط، كما أن التقدم للحصول على الدعم النقدى مازال مستمر رغم تعطله خلال كورونا بعض الوقت نظرا لعدم عمل زيارات ميدانية للمتقدمين.

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وأضافت الوزيرة، خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء Dmc"، أنه تم حصر أيضا المساعدات النقدية بحوالى 130 ألف أسرة من المتضريين من كورونا بجانب أيضا معونات من الجمعيات الأهلية، خاصة أن اللجنة الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من كورونا برئاسة وزيرة التخطيط، وتم صرف الدعم لحوالى 1.7 مليون مواطن.