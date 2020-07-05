شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى الأنبا مكاريوس فى وفاة شيخ كهنة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء للأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القمص يوسف نصيف مقار، شيخ كهنة المنيا.

وذكر البابا في بيان رسمي: "نلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين".

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القمص يوسف نصيف، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بالمنيا) توفي عن عمر تجاوز الـ 80 سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية بقرية عزبة المصاص ومدينة المنيا، أكثر من 55 سنة. ويصلي نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، صلاة تجنيزه بكنيسته في التاسعة من صباح الغد .

ولد الأب المتوفي في 27 يناير 1940، وحصل على بكالوريوس الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس عام 1963، وتمت سيامته كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة المصاص يوم 12 مارس 1965. وتمت رسامته قمصًّا على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة المنيا بيد المتنيح الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص يوم 21 مارس 1996.