شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس "الوطنية للصحافة" يبدأ مهامه بلقاء تشاورى بأعضاء الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، غدا الأحد ، أولى مهامه بمقر الهيئة و ذلك عقب أدائه اليمين الدستورى أمام مجلس النواب، ومن المقرر أن يعقد "الشوربجى" اجتماعا تشاوريا بأعضاء الهيئة بشأن تحديد ميعاد اول اجتماع رسمى للهيئة و تشكيل هيئة المكتب .

ويؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية، وهم كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام غدا الأحد، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر من قبل 3 قرارات، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، يختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

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ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

كما نصت المادة 212على ان الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

ونصت المادة 213على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.