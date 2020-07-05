شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركى للكاثوليك: هناك ألم وضيق ولكن الله يمنحنا الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الأيبارشية البطريركية، مساء اليوم، كنيسة العذراء والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل في زيارة رعوية، وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الأيبارشية البطريركية، حيث ترأس القداس الآلهي بمشاركة الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة، وأيضا بحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.

خلال القداس ألقى كلمة روحية، قال فيها: يمكن للحزن أن يصل إلى قلوبنا أحيانا ولكن لابد للفرح أن يسود مضيفا: يمكن أن يكون هناك ألم أو ضيق في بعض الأوقات لكن الله يعطي مع الألم أمل و فرح و رجاء و رسالة.

كانت الكنائس الكاثوليكية قد شهدت الأسبوع الماضي عودة الأقباط للكنائس، إذ عملت على تعقيم مقارها، ووزعت المواد المطهرة في كافة أركانها، وكلفت أحد الخدام بقياس الحرارة للمصلين قبل الدخول إلى ساحة الكنيسة، كما ألزمت الكنيسة جميع المصلين بارتداء الكمامات الواقية.

من جانبه، أعرب الأب إبرام نوح راعى الكنيسة عن سعادته بفتح الكنائس مرة أخرى، مؤكدًا أن الكنيسة التزمت باستقبال 25% فقط من المصلين، على أن ترفع الصلوات مرتين يوميًا في السابعة صباحا والسادسة مساء، فيما عدا يومي الأحد والجمعة.

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وقدم الأب إبرام الشكر لشعب الكنيسة على التزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الكنيسة رفعت الصلوات للمرضى اليوم ليرفع الله الوباء والبلاء عن العالم أجمع وبلادنا مصر.

من جانبه، قال الأنبا باسيليوس مطران سوهاج للكاثوليك، إن الكنيسة سوف تنظم إقامة أكثر من قداس مع الآباء الكهنة لتقليل زحام المصلين.

وأوضح في تصريحات: بالنسبة لطقس التناول يتم من خلال الخبز المجفف (الفطير) على أن يتواصل الكهنة مع المطران في حال وجود أي استفسارات.

وأضاف الأنبا باسيليوس: لن تسمح الكنيسة بالتجمعات في ساحتها بعد صلاة القداس، مع ضرورة استبدال القبلة للأب الكاهن بالانحناءة.