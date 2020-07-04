شكرا لقرائتكم خبر عن والد المتهم بالتحرش: قدمنا بلاغًا في مباحث الإنترنت والأمر أخذ أكبر من حجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تحدث مع والد الشاب المتهم بوقائع التحرش، الذي أكد أنه سأل نجله حول ارتكابه تلك الجرائم، فقال له: «أنا عملت أشياء خطأ ولكن لم أرتكب تلك الخطايا ولم أتحرش أو أغتصب».

وأضاف أديب، خلال برنامج الحكاية على فضائية «إم بي سي مصر»، أنه سأل والد الشاب، وهو يعمل فى شركة للاتصالات، حول دليل براءة ابنه، ليرد قائلا: «الدليل أن الحسابين الخاصين بأهم فتاتين قدما شكاوى مزيفين، كما أن الأمر أخذ أكبر من حجمه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي».

وعن سبب فصله من الجامعة في إسبانيا، قال والد الشاب: «الجامعة فصلته بسبب ما أثير على صفحاتها من أصحاب الشكاوى بعدما قام أصحاب الشكاوى بعمل منشن عليها، كما أن واقعة الكومباوند، الجيم كله زجاج ويستطيع أي شخص أن يراه كما أنه بها الكثير من الكاميرات، وقدمنا بلاغاً في مباحث الإنترنت وتبين أن الحساب الذي نشر مزيف».

كانت النيابة العامة، قد أعلنت السبت إجراء تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.