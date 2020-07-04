شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان الاجتماعي»: الإقبال كثيف على وحدات الإعلان الـ13 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي بدأ في أوائل شهر يونيو، ويشمل 10 محافظات معظمهم في الصعيد، لافتَا إلى أن الإقبال كان شديد جدًا على هذا الإعلان، معقبًا: «مكناش ملاحقين على طبع الكراسات لهذا الإعلان».

وتابع «حسن» خلال مداخلة هاتفية مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الصندوق بسبب الإقبال الشديد على وحدات الإسكان الاجتماعي مد فترة الحجز لتلبية طلبات المواطنين الذين لديهم رغبة في حجز الوحدات، خاصة في الصعيد.

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بتحري الدقة عن أي مواطن يتقدم للحصول على وحدة في الاسكان الاجتماعي، لكي يطمئن بأنه مستحق لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الصندوق خصص أول أسبوع في الحجز في الإعلان الـ13 لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تخصيص 5% لهم بدون قرعة أو أولويات.