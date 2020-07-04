شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى ومحل وتشميعهم بسبب مخالفة الضوابط الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تشميع وإغلاق 39 محل مقهى شعبى خلال الأيام الماضية، بسبب مخالفتهم الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها والتى تضمن صحة المواطن المصرى في ظل جائحة كورونا.

وأضاف «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تشكل لجان بشكل مستمر ويومى من أجل متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابع:«بس لحد أمتى هنفضل نشكل لجان ..الناس لازم تعرف أننا في مرحلة خطر ولابد من الإلتزام بالإجراءات من أجل تجاوز المرحلة وعودة الحياة إلى طبيعتها».

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه في حال استمرار حالة عدم الألتزام من قبل المواطنين سواء في المطاعم والمقاهى والشواطئ من الممكن أن تلجئ الدولة إلى إلغاء نسبة الـ25%، وتابع:«الشباب بيتسلل خلسة إلى الشواطئ».

ولفت «الشريف»، إلى أن الشواطئ الخاصة التي تقع داخل نطاق القرى السياحية مسموح فيها النزول ولكن وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، وتابع:«15 ألف جنيه غرامة عدم التزام القرى السياحية بالإجراءات الطبية».