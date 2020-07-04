شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تقدم نصائح لمواجهة التحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرقت الفنانة سلمى أبوضيف، إلى قضية «متحرش الجامعة الأمريكية في مصر»، المتهم بالتحرش واغتصاب 50 فتاة، مطالبة كل الفتيات بالتحدث مع أهلن وعدم الصمت على التحرش.

ونشرت الفنانة فيديو على موقهعا الرسمي على «انسغرام» دعت فيها إلى معاقبة المسؤول عن هذا الفعل حتي يكون عبرة لغيره، وقالت «لازم الناس كلها تعرف أن الذي يعمل حاجة غلط يُعاقَب ويُحاسب عليها».

وأضافت: «تقريبًا مفيش بنت معرفهاش ماتعرضتش للتحرش في حياتها»، مشيرة إلى أن «أغلب البنات في مصر مزروع في داخلهن الخوف والغضب من الرجال».

كما نصحت الأهالي بالاستماع لبناتهم، وألا يقمن بتعنيفهن أو منعهن من الحديث عن المواقف التي يتعرضن لها من قِبل المتحرّشين، مضيفة: “دور الأهالي أن يُوجدوا حالة ثقة وأمان مع أولادهم علشان يحكوا وميخافوش، لأنهم مصدر الأمان الأول لهم، ولأنهم مش هيعرفوا يتصرفوا في المواقف اللي زي دي لوحدهم“.

ونشرت سلمى رقما يمكن للفتيات الاتصال عليه في حالة تعرضهن للتحرش، أو الاغتصاب، أو العنف المنزلي لإبلاغ السلطات لمعاقبة الجاني.

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