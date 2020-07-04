شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي على التضخم ونسبة البطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليه حكم البلاد كان هناك تراجعًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية، وسوء إدارة لتوظيف الموارد الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى وجود نسبة بطالة كبير وتضخم يأكل اليابس والأخضر، إضافة إلى تراجع في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

وأضاف «شعيب»، خلال برنامج «العاصمة والناس»، تقديم الإعلامية منال حجازى، المذاع على الفضائية المصرية، أن الدولة وصلت إلى أنها كانت تستورد بشكل كبير بينما صادرات مصر قليلة جدًا لا تتخطى 20 مليون دولار عام 2013، مشيرًا إلى أن مصر دولة زراعية صناعية في المقام الأول وتعمل على إعادة تصنيع للحاصلات الزراعية ويتم تصديرها، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تعانى من نسبة بطالة عالية جدا تتخطى 13% قبل قدون الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «فى عام 2019 وصلت نسبة البطالة في مصر إلى 7.5% أي أقل مستوى وصلنا له منذ 30 عاما، بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح الآن لدينا مشروعات قومية ضخمة ومشروعات استثمارية يعمل بها نسبة كبيرة من العمال المصريين؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير خلال الـ5 سنوات الماضية».

وأوضح أن نسبة التضخم في البلاد وصلت لنسب كبيرة جدا وكان الأمر متروك في أيد التجار والمضاربين يفعلوا ما يشاءون، ولكن الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهت لهم الضربة القاضية عام 2016 وذلك بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه والذي أصبح يتحكم في العرض والطلب وتم القضاء على السوق غير الرسمى والذي كان متوازيا مع السوق الرسمي والذي يتمثل في البنك المركزى والجهاز المصرفي.