شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب»: عودة مجلس الشيوخ من ثمار إرادة الشعب في ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الصلاحيات التي يمتلكها مجلس الشيوخ تتمحور في مراجعة وإعداد تقارير القوانين المكملة للدستور، والاتفاقات السيادية.
وأضاف الطماوي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه ليس من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ أعمال الرقابة حتى لا تكون هناك رقابة مزدوجة بين البرلمان والحكومة.
وأوضح الطماوي أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان المصري ستكون بحسب اختصاصات واضحة تدعم زيادة الإنتاجية للسلطة التشريعية، وسيكون هناك مجلس الشيوخ، ومجلس الحكماء والعلماء، ومجلس يضم شخصيات أصحاب مهارات وكفاءات خاصة، وسوف يستفاد مجلس النواب من التقارير التي ينتجها مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يبلغ 192 دولة، وتعتمد 173 دولة على نظام اليرلمان ذو الغرفتين، ما يسهم في ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية في هذه الدول.
وكشف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن عودة مجلس الشيوخ يعد ثمرة من ثمار إرادة الشعب المصري التي كانت واضحة في ثورة 30 يونيو، فالتعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور 2014 في عام 2019 جاءت نتيجة إرادة الشعب المصري لأن تكون مصر على غرار دول العالم وتكون السلطة التشريعية بنظام الغرفتين، الأمر الذي يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية.
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